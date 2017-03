Ingresan en prisión os tres detidos no Carballiño (Ourense) por varios roubos

O tres detidos no Carballiño (Ourense) por diversos roubos ingresou este venres na prisión de Pereiro de Aguiar, segundo informa a Garda Civil.

A Garda Civil do Carballiño detivo o xoves a M.B.J., de 43 anos; R.B.D., de 30 anos, e M.T.V., de 34, veciños deste municipio ourensán, como presuntos autores de varios delitos de roubo con forza rexistrados no tres últimos meses.

En concreto, trátase de dous roubos no interior de vehículos, sete roubos en segundas vivendas e un roubo na igrexa de Arcos, cometido durante a noite do 23 de marzo.

Segundo informou a Garda Civil, recuperáronse varios efectos e o total do subtraído no roubo da igrexa. Asumiu o caso o Xulgado de Instrución número 1 do Carballiño.