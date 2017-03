Víctor Freixanes, candidato a presidir a Real Academia Galega

O ex-director da Editorial Galaxia, Víctor Fernández Freixanes, formalizou a súa candidatura para optar á presidencia da Real Academia Galega (RAG), co fin de suceder ao xa antecesor no cargo, Xesús Alonso Montero.

Víctor Freixanes | Fonte: Europa Press

Segundo as fontes consultadas, a súa candidatura quedou rexistrada este mesmo venres, e de momento é o único académico que deu o paso no proceso de renovación da directiva da Academia Galega.

Freixanes foi un dos nomes máis repetidos nas quinielas dos académicos para suceder a Alonso Montero, aínda que o propio candidato mantivo a discreción respecto diso e reiterou o seu rexeitamento a realizar declaracións durante o proceso de eleccións, que na súa opinión debía resolverse nas canles "internas" e non nos medios de comunicación.

A RAG celebrará o martes, 28 de marzo, o pleno extraordinario no que se escollerá a presidencia e a nova directiva que tomará as rendas da institución tras concluír o mandato do equipo ata agora dirixido por Xesús Alonso Montero.

A sesión extraordinaria na que se celebrarán os comicios internos iniciarase sobre as 18.30 horas do próximo martes. O prazo de presentación de candidaturas terminará 48 horas antes da data fixada.