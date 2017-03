A Xunta destina 2,1 millóns a axudas sociais individuais para familias galegas residentes no exterior

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este venres a convocatoria das axudas económicas individuais a residentes no exterior para o ano 2017 ás que a Secretaría Xeral de Emigración destina 2,1 millóns.

Nun comunicado, o departamento autonómico destacou que, con estas subvencións, axuda a paliar as necesidades básicas de ao redor de 8.000 familias galegas no exterior, cada ano, no que respecta á subsistencia e atención sociosanitaria daquelas persoas en situación económica máis delicada.

O prazo para realizar as solicitudes, que arrinca este sábado, termina o 3 de maio. En concreto, trátase do principal investimento que realiza o departamento de Antonio Rodríguez Miranda.