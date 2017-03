A Brilat recibirá este sábado na Estrada (Pontevedra) a Medalla de recoñecemento Catástrofe do Prestige

A Brilat, con base en Figueirido (Pontevedra), recibirá este sábado nun acto na Estrada (Pontevedra) a Medalla de recoñecemento Catástrofe do Prestige.

Segundo informou o Ministerio de Defensa, a entrega da distinción terá lugar este sábado 25 de marzo ás 12,00 horas no salón de actos da Academia Galega de Seguridade Pública na Estrada.

Alí a Asociación Nacional de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios (ANAV) de Protección Civil España realizará un acto no que "se recoñecerá e homenaxeará, a título póstumo, aos voluntarios de Protección Civil que tanto fixeron en beneficio da entidade", segundo sinalaron.

Así mesmo, no evento imporanse condecoracións a voluntarios, mandos e a aquelas outras persoas, entidades, administracións públicas ou privadas, empresas ou corpos relacionados coa seguridade, as emerxencias e a defensa nacional que destacaron nos devanditos campos.

No mesmo acto e coincidindo co XV aniversario do afundimento do buque 'Prestige' fronte ás costas galegas, a ANAV de Protección Civil España presentará oficialmente a Medalla de recoñecemento Catástrofe do Prestige que, segundo avanzou, "recoñecerá a solidariedade, dispoñibilidade e os servizos prestados por todas as persoas que voluntariamente ou pertencendo a institucións públicas ou privadas, participaron activamente nesta gran catástrofe ecolóxica".

A Medalla de Recoñecemento Catástrofe do Prestige número '0' concedeuse ao rei emérito, Juan Carlos de Borbón e Borbón, posto que a súa figura, segundo considera o colectivo, "foi determinante e vital neses duros momentos, existindo un antes e un despois da visita da súa maxestade á zona cero na localidade de Muxía (A Coruña)".

A medalla número '1' foi outorgada á Brilat, que permaneceu durante os meses que duraron os labores de limpeza nas costas. Así, sosteñen os promotores da distinción que "o traballo e a vida cotiá dos homes e mulleres da Brilat fixo que quedase marcada unha profunda pegada en toda a poboación civil da zona e que xamais poderá borrarse do corazón do pobo galego".