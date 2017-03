A Real Filharmonía de Galicia celebrará este sábado un novo concerto para nenos e familias

A Real Filharmonía de Galicia (RFG) celebra este sábado, ás 18,30 horas, un novo concerto para nenos e familias no Auditorio de Galicia en Santiago, no marco do ciclo 'Descobre unha orquestra para ti, a túa!'.

Concerto para nenos e familias da Real Filharmonía de Galicia. | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Consorcio de Santiago, este ciclo busca achegar a RFG e a música clásica a novos públicos. Neste caso as entradas custan cinco euros e cada menor de 14 anos recibirá dúas gratuítas se ve acompañado de dous adultos.

Neste concerto os músicos tocarán a 'Sinfonía en do menor' de Edvard Grieg (1843-1907), considerado un dos principais representantes do romanticismo musical.

A batuta levaraa o mestre venezolano Manuel Hernández-Silva, actual director titular e artístico da Orquestra Filarmónica de Málaga e director musical da Orquestra Joven de Andalucía.

Os máis pequenos poderán achegarse aos músicos no escenario, ver de preto e tocar cada un dos instrumentos, os atrís coas partituras, así como a batuta do director e gozar das amenas explicacións do mestre Hernández-Silva.

Ao longo desta tempada a RFG ofrecerá un total de cinco citas dentro deste ciclo, dirixido aos máis novos e aos que non teñen a oportunidade de asistir habitualmente aos concertos de abono, a un prezo alcanzable e nun horario máis accesible.