Perigo para o Burela

Pescados Rubén Burela 1: Edu, Iago Míguez, Isi, Renato, José Carlos –cinco inicial- Jorge Bellvert, Cuco, Iago Rodríguez, Antoñito e Hélder.

Gran Canaria 2: Gus, Anás, Juanillo, Juan Puertas, Julio –cinco inicial- Bingyoba, Pichi, Saúl, Pepe e Pablo Salado.

Goles: 0-1: Anás (minuto 16). 1-1: Cuco (36’). 1-2: Juanillo (38’).

Árbitros: Gómez García (Madrid) e Redondo Arenales (castelán). Expulsaron a Iago Rodríguez no minuto 30 por dobre cartón. Amarelas a Jorge Bellvert, Isi e José Carlos no Burela.

Falta de acerto no remate e derrota inmerecida do Pescados Rubén Burela, 1-2 en Vista Alegre ante o Gran Canaria. Os laranxas foron decididos a polo partido, intensos e con actitude, pero non estiveron acertados cara ao gol. A derrota, unida a vitoria 2-1 do Levante ante o Xaén, devolve os burelaos a postos de descenso. O martes, de novo en Vista Alegre ante Catgas Energía (21.00 horas), primeira das cinco finais.

Burela tivo ocasións dabondo para adiantarse, pero José Carlos, Cuco e Iago Míguez non puideron marcar, e foron os visitantes quen se adiantaron antes do descanso cun gol de Anás no minuto 16. A falta de 57 segundos para o tempo de lecer, Iago Rodríguez desaproveitou un dobre penalti, cando o seu remate atopou o corpo de Gus. Trala reanudación, Hélder tivo o empate no minuto 24, pero tamén Edu evitou o 0-2 no 28. En tan só un minuto, no ecuador da segunda parte, Iago Rodríguez foi expulsado. Renato co peito evitou de novo o 0-2 canario. Vista Alegre aínda confiaba nos seus e a falla de cinco minutos Cuco fixo o empate tras un córner lanzado por Iago Míguez. Pero pouco durou a ledicia laranxa, xa que un disparo de Pichi desviado por Juanillo foi o 1-2 canario no 38. Con Antoñito como porteiro xogador, os de Tomás de Dios foron de novo a polo empate, pero a falta de dous minutos, José Carlos rematou ao pau un dobre penalti.

A falta de cinco xornadas, Burela queda con 18 puntos, un menos que Levante (19). Este martes, na xornada entre semana, Burela-Catgas Energía e Peñíscola-Levante.



Catgas Energía 3: Prieto, Maxi Rescia, Pablo, Sepe e Dani Salgado -cinco inicial- Corvo, Sergio, Lucas, Javi Rodríguez, Eric Pérez e David Álvarez.

Santiago Futsal 3: Chema Mella, Álex Velasco, Pablo Tallón, Álex Diz e Armando -cinco inicial- Santi, Catela, Pablo Mel, Hugo Sánchez, Antonio Diz e Dani Montes.

Goles: 1-0: Sepe (minuto 5). 1-1: Armando (15’). 2-1: Sergio (26’). 2-2: Dani Montes (30’); 3-2: Dani Salgado (34’). 3-3: Pablo Mel (36’).

Árbitros: Díaz Rodríguez e García Hernández. Amarelas a Sergio no Catgas Energía e a Santi polo Santiago Futsal.

Incidencias: partido da 25ª xornada da LNFS celebrado no Pavelló Nou de Santa Coloma.

Tiveron os composteláns ata catro ocasións nos tres últimos minutos para marcar o gol da vitoria e traer tres puntos de volta para Galicia, pero o Santiago Futsal acadou á fin un punto importante en Santa Coloma (3-3), tras un partido moi serio e nunha cancha complicada, ante un rival que estará na loita polo título. Ata en tres ocasións conseguiron os de Santi Valladares empatar o partido tras adiantarse os cataláns. Sepe fixo o 1-0 no minuto 5, pero Armando empatou no 15 e puxo o 1-1 co que se chegou ao descanso. Sergio marcou o 2-1 para os locais no 26 e Dani Montes empatou no 30. De novo Dani Salgado, no 34’, puxo por diante a Santa Coloma, pero Pablo Mel fixo o 3-3 definitivo. Un punto que serve aos composteláns para, a falla de cinco xornadas, manterse na zona tranquila da táboa con 27 puntos, oito máis que o Burela, que marca hoxe en día o descenso. O martes, visita a Magna Gurpea, sétimo clasificado.