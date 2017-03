O arquitecto portugués Álvaro Siza ingresa na Real Academia Galega de Belas Artes como académico de honra

A Real Academia Galega de Belas Artes celebrará este sábado, 25 de marzo, unha sesión extraordinaria pública no Museo de Belas Artes da Coruña, ás 12,30 horas, para a recepción do ingreso como académico de honra do arquitecto portugués Álvaro Siza.

Siza pronunciará o seu discurso de ingreso, baseado no seu proxecto para o pavillón do Instituto Berggruen de Los Ángeles: 'Inicio dun proxecto, os instrumentos de traballo dun arquitecto'.

O novo membro será contestado, en nome da institución, polo académico numerario da sección de arquitectura, Xosé Manuel Casabella.