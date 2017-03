Un condutor de Meis (Pontevedra) da positivo por alcol dúas veces en seis horas

Un condutor veciño de Meis, E.M.B. de 50 anos, deu positivo por alcol dúas veces en seis horas, polo que o destacamento de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra investígao por senllos delitos contra a seguridade viaria.

Segundo informa a Garda Civil, sobre as 22,00 horas do pasado xoves o home tivo un accidente nas inmediacións da igrexa de Praceres, con pequenos danos materiais e sen feridos.

Ao chegar ao lugar, os efectivos de Tráfico observaron síntomas de embriaguez no condutor. Ao efectuarlle a proba de alcoholemia arroxou resultado positivo (1,28 mg/l). De tal forma, instruíronselle dilixencias por un suposto delito contra a seguridade viaria e procedeuse á inmovilización cautelar do vehículo, coa advertencia de que non podía mover o coche sen coñecemento previo da Garda Civil.

Unha hora máis tarde, a patrulla da Garda Civil Tráfico decide comprobar a situación do vehículo e decátase de que o coche xa non estaba no lugar. Tras ser alertadas o resto das patrullas de servizo o automóbil foi localizado de madrugada circulando en zigzag pola estrada de Pontevedra a Vilagarcía, á altura de Mosteiro.

Tras volver efectuarlle a proba de alcoholemia, nesta segunda ocasión superou a taxa anterior, con 1,34 mg/l, o quíntuplo do máximo permitido pola lei, dando lugar a que se lle instruísen novas dilixencias por outro delito contra a seguridade viaria.