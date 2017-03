Galicia, terceira autonomía con máis multas de radar

A Dirección General de Tráfico (DGT) recadou en 2016 máis de 19 millóns de euros en Galicia por exceso de velocidade captada polos radares, tanto móbiles como fixos. Así, Galicia foi a terceira autonomía na que máis se recadou por multas da DGT, só por detrás de Andalucía (máis de 36 millóns de euros) e Castela e León (máis de 25 millóns).

Autoestrada AP-9 en Chapela, Redondela | Fonte: Galipedia

O total do recadado pola DGT por multas de radares no Estado ascende a 164,2 millóns de euros en 2016, segundo datos do Goberno facilitados nunha resposta a unha pregunta parlamentaria do PSOE. Isto supón que Galicia aportou ás arcas do Estado pola vía destas multas arredor do 11,5% do total, que supuxo un aumento de máis de 34 millóns de euros con respecto aos dous anos anteriores.

No caso de Galicia, é a única comunidade histórica que aparece nos datos desagregados por autonomías da DGT, xa que Cataluña e País Vasco teñen transferidas as competencias nesta materia.

En canto ás denuncias interpostas por infraccións ao volante, houbo un total 4.369.603 en todo o Estado, sendo Andalucía a autonomía con máis multas rexistradas, con máis dun millón. Castela e León, con máis de medios millón, e Galicia, que supera as 420.000, tamén repiten entre as máis sancionadas. Así, Galicia rexistrou case o 10% do total das multas interpostas.

Por provincias galegas, A Coruña é a primeira, con 145.125 infraccións, seguida de Pontevedra (138.744), Lugo (80.088) e Ourense (58.806).

MOS, LÍDER EN MULTAS

Galicia ten ademais algúns dos puntos con maior número de sancións. En primeiro lugar, sitúase o radar instalado no quilómetro 9,2, á altura de Tameiga, en Mos, que en 2016 sumou 21.570 sancións, o que supón unha media de 60 vehículos ao día, ocupando o posto 13 en número de denuncias en todo o estado; logo, no posto 21, e segundo en Galicia, está o situado na N-634, en O Marquiño en O Pino, con 17.661 multas.