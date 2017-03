O PSdeG propón un plan de incentivos para fomentar a substitución xeracional nos traballadores autónomos

O PSdeG rexistrou na Cámara galega unha proposta para a creación dun plan de incentivos que fomente a substitución xeracional nos traballadores autónomos.

Segundo recolle un comunicado, o deputado socialista Abel Losada solicitou á Xunta que impulse "nun prazo de tres meses" un programa de axudas para o traspaso de negocios a emprendedores novos por parte de traballadores autónomos de máis de 60 anos.

O obxectivo do programa radica na necesidade de reverter as "importantes debilidades" existentes no sector dos pequenos negocios e nas profesións en risco de extinción á hora de atopar unha substitución que continúe coa actividade unha vez achégase a hora da xubilación.

Así, o plan estaría dirixido a "persoas de entre 18 e 30 anos beneficiarias do sistema de garantía xuvenil", en especial a aqueles que pertenzan a algún colectivo de exclusión social, e busca tamén "priorizar o retorno da xente nova á súa localidade orixinaria ou a Galicia".

Os socialistas lembraron que "un 10%" dos autónomos xubilarase nos próximos anos, un colectivo no que "catro de cada cinco non teñen asalariados ao seu cargo".

Deste xeito, alertan que "é previsible que moitos pecharán os seus negocios por causas económicas ou organizativas", polo que se perderá "un número moi elevado de negocios que non parece que vaian ser substituídos directamente no tecido empresarial".