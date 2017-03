En Marea pide a suspensión e nova licitación do servizo de limpeza do IES Universidade Laboral de Ourense

O grupo parlamentario de En Marea e a súa deputada por Ourense, Ánxeles Cuña, solicitarán no Parlamento galego a paralización da licitación do servizo de limpeza para o IES Universidade Laboral de Ourense e a súa posterior renovación e convocatoria, ao non cumprir, asegurou o partido instrumental, coas sentenzas emitidas no seu día pola sala do social de Ourense.

En Marea pedirá tamén no Parlamento, tal e como indicou nun comunicado, que na nova licitación establézanse as categorías e persoal que quedaron definidas nas mencionadas sentenzas.

O partido instrumental realizou esta petición debido a que a Consellería de Educación procedeu a licitar o contrato de servizo de limpeza do centro residencial docente E IES Universidade Laboral. No prego de prescricións técnicas particulares, precisou, figuran elementos que "non se corresponden coa realidade laboral nin de servizo do centro".

A continuación, En Marea explicou que, segundo o prego, son necesarios 15 traballadores con categoría laboral limpador/limpadora, cando recentes sentenzas do Tribunal do social número 1 de Ourense, sinalou, "veñen recoñecerlle categorías superiores a, cando menos, tres traballadores do centro".

"De continuar a Consellería con este prego, estaría a vulnerar os dereitos laborais dos traballadores do centro, e precipitando un posible despedimento ou modificación substancial das condicións laborais destes traballadores en canto adxudíquese o novo contrato", denunciou o partido instrumental.

Así mesmo, argumentou que "a Xunta é coñecedora do incumprimento dos compromisos adquiridos pola anterior empresa en canto á cobertura de baixa e vacacións, o que fai imposible realizar cunha mínima dignidade e en condicións adecuadas a limpeza do centro, de non ser utilizando o sobre esforzo do persoal asignado".

O prego recolle, precisou En Marea, os requirimentos de traballos e frecuencias dos mesmos "imposibles de realizar co persoal", asignando no mesmo "máis de 2.500 metros cadrados diarios a cada traballador sen contar as limpezas diarias de equipamentos" recollidas no prego.