A Deputación da Coruña destinará case 300.000 euros para mellorar o acceso peonil á fervenza do Ézaro

A Comisión de Cooperación e Plans da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade o financiamento dun proxecto para mellorar o acceso peonil á fervenza do río Xallas no Ézaro, no Concello coruñés de Dumbría, que será sometido á aprobación do pleno que se celebrará o venres 31 de marzo.

Fervenza do Ézaro, en Carnota

A institución provincial, tal e como indicou nun comunicado, investirá un total de 299.560 euros nestas obras, que pretenden pór en valor este enclave natural, un dos grandes atractivos turísticos da Costa da Morte.

As actuacións financiadas pola Deputación paliarán certos fallos, como a mellora do acceso a persoas con mobilidade reducida, xa que, na actualidade, o único camiño peonil contén un tramo de escaleiras. Ademais, tampouco existe unha separación entre o tráfico peonil e o rodado, impedindo unha correcta seguridade viaria.

A solución que se adoptará permitirá acceder á zona máis próxima á desembocadura do río Xallas por un camiño totalmente independente, de uso exclusivo para os peóns e separado da zona industrial, que se reservará para os vehículos.

Para salvar o desnivel do tramo de escaleiras e permitir o acceso a persoas con mobilidade reducida, a nova plataforma terá unha inclinación ascendiente moi suave, do 2,6 por cento, que enlazará co tramo final, onde xa existe un carreiro peonil de madeira.

O novo carreiro estará formado por unha plataforma suspendida sobre o mar, grazas a unha estrutura metálica que evocará a espiña dun peixe, recuberta por unha 'pel' de taboleiros de madeira de estética natural.

As peculiaridades da nova estrutura estarán salientadas por diversas iluminacións, que tamén permitirán un mellor acceso á pasarela durante a noite.

Ademais, instalarase unha varanda de seguridade, formada por barras macizas e unha malla de cable de aceiro inoxidable para non impedir a vista a ambos os dous lados do camiño.

A rampla que financiará a Deputación constitúe a primeira fase dun proxecto máis amplo, no que tamén se inclúe a construción doutro tramo voado sobre o mar, que enlazará a zona de aparcadoiro coa nova rampla.