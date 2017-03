O Consello Cidadán Autonómico (CCA) de Podemos Galicia acordou a creación dunha "comisión de consensos" que abordará a interpretación dos documentos saídos de Vistalegre II e que estará formada por seis persoas que representarán ás dúas vertentes existentes no órgano de dirección da formación morada galega.

Carmen Santos e Juan Merlo, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Así o anunciou a súa secretaria xeral, Carmen Santos, ao termo dunha reunión do CCA celebrada na mañá deste sábado en Santiago que se prolongou durante máis de tres horas.

Alí, acompañada polo secretario de Organización, Juan Merlo; o deputado de En Marea e portavoz do grupo de críticos coa actual dirección do partido Pancho Casal e o membro da executiva nacional Pablo Fernández Alarcón; Santos destacou a "moi boa sintonía" da reunión, onde levou a cabo un "debate moi construtivo".

O encontro deste sábado do CCA produciuse xusto unha semana despois de que 18 dos 35 membros do órgano de dirección do partido reunísense sen a secretaria xeral e aprobasen cambios na executiva de Podemos Galicia.

Unha reunión que volveu ser desacreditada por Carmen Santos, quen recalcou que o CCA da pasada fin de semana carecía de "carácter legal". Na mesma liña expresouse horas antes o secretario de organización, Juan Merlo, quen, en declaracións aos medios mentres se celebraba o Consello Cidadán deste sábado, incidiu que "unha reunión que non está presidida pola secretaria xeral non ten validez vinculante para nada".

COMISIÓN DE CONSENSOS

Así as cousas, Carmen Santos anunciou a creación desta "comisión de consensos", que foi aprobada por "unanimidade" e que ten como obxectivo "a interpretación dos documentos nas partes que son interpretables", xa que, segundo a secretaria xeral, "outras están claras".

Esta comisión estará integrada por seis persoas, tres de cada corrente presente no Consello Cidadán Autonómico (por unha banda a oficial cos afíns a Santos e, por outra, os coñecidos como "críticos").

Con todo, Santos aclarou que aínda non están definidos os nomes que comporán esta comisión, que se darán a coñecer este domingo debido a que algúns membros do CCA non puideron asistir ao encontro deste sábado de forma presencial, aínda que si participaron por videoconferencia.

Así, asegurou que a reunión deste sábado serviu para evidenciar que entre as dúas correntes "hai máis cousas que aproximan que diferencian", polo que se mostrou confiada en "chegar a acordos en cuestión de modelos dentro dos novos marcos estatais e respectando a vontade da asemblea cidadá galega".

CAMBIOS NA EXECUTIVA

Ademais, volveu a abrir a porta a que se produza unha renovación na executiva de Podemos Galicia, unha cuestión que "se dirimirá" na citada comisión de consensos.

"Por desgraza, por estas cuestións non estamos a falar do noso verdadeiro traballo que nos ocupa a maior parte do tempo", manifestou Santos, para logo engadir que é preciso "saír desta dinámica para falar do que de verdade daña aos cidadáns, que non é como interpreta Podemos Galicia un artigo ou outro".

"MADUREZ POLÍTICA"

Á reunión do Consello Cidadán Autonómico deste sábado acudiu o responsable de alianzas de Podemos a nivel estatal, Pablo Fernández, quen destacou a "madurez política" do Consello Cidadán galego, no que "existe o consenso claro de que un non pode pasarse as reunións discutindo sobre uns artigos ou outros".

"A sensación que teño é que existen acordos políticos claros e moitos malentendidos que teñen que ver con cuestións que teñen que ver con cousas moi pequenas. Hai que traballar en pequenos grupos se se queren solucionar e o que vin é que existe a vontade clara de solucionalos", manifestou Pablo Fernández.