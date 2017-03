AMP.- Prisión para o catro membros da banda dedicada a roubos de vivendas na provincia de Ourense

O xulgado de instrución número 1 do Carballiño, en funcións de garda, decretou prisión este sábado para os catro membros da banda que se dedicaba a roubar en vivendas da provincia de Ourense.

Material incautado na Operación Christmas de roubos en casas de Ourense | Fonte: Europa Press

No marco da operación 'Christmas' realizáronse catro detencións, dúas de nacionalidade albanesa e dous ourensáns. As idades dos detidos van dos 24 aos 38 anos, e todos pasaron a disposición xudicial este sábado, e ingresarán no cárcere de Pereiro de Aguiar.

De tal forma, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), para os dous cidadáns albaneses, E.B. e E.S., decretouse prisión provisional comunicada e sen fianza. Investígaselles por roubo con forza en casa habitada e atentado á autoridade.

Para o ourensán F.J.A tamén se decreta prisión provisional comunicada e sen fianza, pero ademais investígaselle por tenencia ilícita de armas. Respecto ao outro ourensán, F.J.G.T., investígaselle por roubo e desobediencia, e no seu caso a prisión é eludible con pago de fianza de 4.000 euros.

BANDA

Esta banda foi detida como presunta autora dun delito de tentativa de roubo con violencia e violación de morada, un delito de tentativa de homicidio a axentes da autoridade e a posible implicación en máis dunha trintena de roubos en varios domicilios de Esgos, Monterrei e Barbadás, entre outros lugares, segundo a Garda Civil.

A operación iniciouse o pasado mes de novembro tras ter coñecemento a Garda Civil dun incremento de roubos en vivendas da provincia de Ourense. As detencións producíronse "in fraganti", cando os detidos entraron tras forzar unha xanela dunha vivenda en Boborás.

Segundo o relato da Garda Civil, os presuntos ladróns esperaban que a dona da vivenda atopásese soa no interior, pero quen estaban dentro eran axentes do Instituo Armado, que entraran ao domicilio sen ser vistos e substituíron á única moradora nese momento.