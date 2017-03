A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, instou á militancia do seu partido a "fuxir de toda autocompracencia e conformismo" porque Galicia "necesita un BNG unido e sólido". "E non nos podemos permitir o luxo de fallar", apostilou.

Pontón en la Asemblea Nacional del Bloque | Fonte: Europa Press

Durante o seu discurso no plenario da XVI Asemblea Nacional do BNG, celebrada este sábado na Coruña, Ana Pontón apostou por que o BNG faga do "diálogo" e da "unidade" unha carta de presentación ante a cidadanía galega para "soldar a unión de todos os galegos" que pensan, remarcou, que Galicia é unha nación.

Así mesmo, a portavoz nacional do BNG cargou contra o PP por "sementar a discordia e recortar dereitos", á vez que defendeu a necesidade de "pór en marcha unha ciclogénesis afectiva que poña a Galicia no debate e que recupere o orgullo de ser desta terra".

(HABERÁ AMPLIACIÓN)