A Xunta defende que avanza na cobertura de xefaturas de servizo por concurso específico e que cumpre a lei

A Xunta defende que avanza na cobertura de xefaturas de servizo por concurso específico, á vez que remarca que "está a cumprir" a lei de emprego público de Galicia.

Este sábado, CSIF denunciou que "o 13% dos postos de funcionarios" da Administración Xeral da Xunta "son nomeados a dedo". Ademais, censura que Facenda "incumpre a súa promesa de cubrir as xefaturas de servizo ou nivel equivalente ou inferior a través de concursos de méritos", "ao manter a 655 postos por libre designación, incumprindo a lei de emprego público".

Como réplica, a Consellería de Facenda apunta que a Lei de Emprego Público de Galicia estableceu que as xefaturas de servizo pasarían a cubrirse de forma maioritaria a través dun concurso específico e non a través do sistema de libre designación, pero para iso "é imprescindible" modificar as relacións de posto de traballo (RPT) de cada consellería para adaptalas a esa lei.

E é que a Xunta sostén que "sería ilegal cambiar o sistema de provisión dun posto de traballo sen modificar previamente a RPT na que está incluído ese posto".

Con todo, valora que avanzou "de forma considerable" neste proceso, pois do total de xefaturas de servizo da Xunta, "o 73% xa están adaptadas á lei de emprego ou están en fase de adaptación".

No tocante aos postos xa adaptados á lei, Facenda indica que "o 80% cubriranse a través de concurso específico", polo que se superarán "as 500 xefaturas de servizo con cobertura a través de concurso tal como prometeu a Xunta".