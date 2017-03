Máis de 2.000 persoas asistirán este domingo ao peche da XVI Asemblea Nacional do BNG, que renovará o liderado de Pontón

Máis de 2.000 personas asistirán este domingo ao peche da XVI Asemblea Nacional que o BNG celebra este fin de semana na Coruña e na que, a falta da votación da militancia, a actual portavoz nacional da formación, Ana Pontón, renovará o seu liderado.

No plenario que terá lugar no Palexco, o Bloque Nacionalista Galego marcará a súa folla de ruta para o futuro, que virará ao redor da figura de Ana Pontón, tal e como sinalaban as conclusións do proceso 'Adiante' que a formación nacionalista emprendeu tras a súa XV Asemblea para encarar a súa refundación.

En concreto, na cita que se celebra baixo a lema 'En Bloque cara a un tempo novo', o BNG renovará os seus órganos de dirección cunha única candidatura de consenso para o Consello Nacional, que integran un total de 100 persoas --50 aprobadas pola Asemblea Nacional e 50 polas comarcais--.

Da lista que irá a este plenario encabezada por Ana Pontón e integrada por 50 persoas, ademais da metade dos membros do futuro máximo órgano de decisión entre asembleas, tamén sairán os 19 nomes que formarán a próxima executiva nacional e que figuran nos primeiros postos da candidatura.

Así, entre outros dirixentes nacionalistas, incorporaranse á directiva do Bloque a portavoz do BNG en Bruxelas, Ana Miranda; ou os deputados autonómicos Xosé Luís Rivas, Olalla Rodil, Noa Presas e Luís Bará, entre outros.