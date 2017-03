Unha persoa resulta ferida tras impactar o seu vehículo contra unha casa no Porriño (Pontevedra)

Unha persoa resultou ferida na madrugada deste domingo, concretamente ao fío das 3,30 horas, tras impactar o seu vehículo contra unha casa no Porriño (Pontevedra).

O CAE 112 Galicia foi alertado dunha saída de vía por parte dun particular, quen indicou no seu relato que unha persoa había resultado ferida ao impactar o seu vehículo contra unha casa. Apuntou, ademais, que a persoa puidera saír do turismo polos seus propios medios.

De inmediato, o 112 Galicia informou o accidente a Urxencias Médicas, á Policía Local, a Protección Civil da localidade e aos Bombeiros do Baixo Miño. Finalmente, a vítima foi trasladada ao Hospital do Castro e o vehículo, que perdera aceite na rúa como consecuencia do impacto, foi retirado.