O IV Asemblea Nacional do colectivo político Espazo Ecosocialista aposta por En Marea como "embrión dun proxecto de esquerda nacional sustentado na unidade popular local".

Esta asemblea, celebrada este sábado en Compostela, aprobou o seu documento político, así como unha resolución acerca da situación que vive En Marea, segundo o propio colectivo político explicou nun comunicado.

Tal e como xa determinou na súa anterior asemblea, volveu a ratificar a súa concepción como "colectivo de intervención política en formato de cooperativa política-cultural nunha fórmula mixta entre think tank (ideas) e un colectivo de activistas cooperativos (acompañamento)".

"Para o primeiro obxectivo (o impulso ao ideario do ecosocialismo e do biencomún) debemos reforzar o papel do Foro OBenComún; para o segundo (o acompañamento e vertebración dos activistas sociais e mareantes de base), a aposta do impulso a Marea Aberta parece neste momento a máis adecuada", subliñaron desde Espazo Ecosocialista.

En todo caso, debe quedar claro, precisaron, que o seu proxecto político é "a construción dun partido-movemento galego, de carácter plural e de adscrición individual, que a día de hoxe ten a súa máxima expresión en En Marea".

"A nosa existencia só é político-cultural, sen utilizar o noso carácter colectivo para favorecer os intereses particulares dos seus membros na participación nos proxectos comúns", matizaron.

MAREA ABERTA

Neste sentido, o colectivo político expresou o seu apoio a "os movementos democratizadores de En Marea expresados ultimamente e, en particular, ao chamamento por unha Marea Aberta".

Ademais, a asemblea aprobou unha resolución política a respecto do momento que vive En Marea. "Hoxe existe unha situación de bloqueo froito, en parte, da incapacidade dos membros do Consello das Mareas de chegar a entendementos que reflictan a pluralidade saída das eleccións ao devandito órgano de dirección política", opinaron.

Para Espazo Ecosocialista faise "necesario e urxente" a elección da Coordinadora de En Marea baixo os criterios de "proporcionalidade, paridade e non remuneración" aprobados polo plenario de En Marea do pasado 17 de decembro.

Así mesmo, este colectivo político considera que a consolidación do proxecto pasa tamén por "aclarar canto antes a(s) portavocía(s) en base a persoas que representen o proxecto común de maneira inequívoco e non intereses de parte".

ASEMBLEA DE VIGO

"Diante das diferenzas que a este respecto mantéñense entre os 35 membros do Consello das Mareas e dada a importancia non menor do tema, Espazo Ecosocialista considera necesario recoller o espírito dos acordos fundacionais da asemblea de Vigo e trasladar este tema á base de En Marea", defenderon.

Tal como recóllese nos documentos fundacionais de En Marea, remarcou Espazo Ecosocialista, os temas de carácter estratéxico e a elección de órganos e representantes "debe someterse á consulta xeral das bases".

Por iso, Espazo Ecosocialista propón que, atendendo ao principio de "radicalidad democrática", sexan "as persoas adheridas a En Marea as que, en sufraxio universal, elixan de entre os 35 membros do Consello das Mareas á portavocía ou portavocías de En Marea".