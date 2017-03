A Deputación e a Universidade de Santiago colaborarán en materia de eficiencia enerxética

A Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (Faepac), dependente da Deputación, asinou un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela (USC) para colaborar en materia de eficiencia enerxética.

Ambas entidades levarán a cabo actividades de difusión, pedagóxicas, científicas e de investigación sobre temáticas como o uso racional da enerxía, os recursos enerxéticos locais e as fontes renovables, tal e como indicou a Deputación da Coruña nun comunicado.

Entre estas accións atópase a cooperación en programas de formación de persoal investigador e técnico, así como a difusión mutua de actividades e proxectos, o intercambio de información e a formación de consorcios para a participación en proxectos vinculados ao fomento da eficiencia enerxética.

Así mesmo, o convenio servirá para "impulsar a internacionalización e a cooperación" con outros organismos nas actividades que desenvolvan tanto a USC como a Faepac.

Este novo convenio súmase á "estreita colaboración" que manteñen ambas as institucións desde hai tempo, tanto no apartado educativo, co apoio a programas como Estalmat ou a Escola de Práctica Xurídica; como no estudo da avespa velutina, que desenvolven especialistas da institución académica compostelá co apoio financeiro da Deputación da Coruña.