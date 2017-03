Detido un camioneiro ruso que circulaba pola A-52 sextuplicando a taxa de alcoholemia

A colaboración cidadá foi determinante para a detención dun camioneiro ruso que circulaba pola A-52 sextuplicando a taxa de alcoholemia.

Segundo indicou o Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense nun comunicado, sobre as 20,30 horas deste sábado comezaron a entrar varias chamadas telefónicas na central operativa de condutores que transitaban polo quilómetro 117 da A-52, autovía das Rías Baixas (Benavente-O Porriño), e que estaban moi alarmados pola presenza dun vehículo articulado 'tráiler', con matrícula portuguesa, que circulaba en zig-zag e dando bandazos de esquerda a dereita en sentido O Porriño.

O axente que se encargou de xestionar esta emerxencia emitiu un comunicado urxente para que todas as patrullas de Tráfico tratasen de interceptalo, á vez que mantiña aberta a comunicación cun dos alertantes, que circulaba detrás do mesmo coas luces de emerxencia accionadas e que non se atrevía a adiantalo por temor a que chocase contra o seu turismo.

Este cidadán, que nun primeiro momento tiña a intención de abandonar a autovía tomando a saída da Gudiña, decidiu permanecer detrás para continuar indicando o itinerario que seguía o camión: A Gudiña, Riós e Verín.

Foi na localidade de Verín onde, finalmente, unha patrulla do Destacamento de Tráfico tratou de detelo, utilizando para iso os sinais acústicos e luminosos durante máis de tres quilómetros. No entanto, o condutor parecía non decatarse da presenza do vehículo policial, ata que, finalmente, puido ser parado na saída 160 Verín-Oimbra-Portugal.

Cando os axentes de Tráfico dirixíronse ao condutor, Vasyl S., de 44 anos de idade e de nacionalidade rusa, aínda que con residencia permanente en Portoalegre (Portugal), decatáronse de que presentaba evidentes síntomas de acharse baixo a influencia do alcol.

SEXTUPLICABA A TAXA DE ALCOHOLEMIA

Por iso, decidiron sometelo ás probas reglamentariamente establecidas para a detección de alcol mediante aire expirado, arroxando un resultado de 0,93 e 0,89 miligramos de alcol por litro de aire expirado, sextuplicando a taxa máxima de 0,15 miligramos de alcol permitida por tratarse dun condutor profesional.

Como consecuencia do anterior, procedeuse á inmediata inmovilización do vehículo e á detención do condutor como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria, previsto no artigo 379.2 do Código Penal, que leva aparellada unha pena de prisión de tres a seis meses ou multa de seis a 12 meses ou con traballos en beneficio da comunidade de 31 a 90 días.

En calquera caso, prívaselle do dereito a conducir en España vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior dun a catro anos.

Está previsto que este luns día 27, o condutor detido sexa recibido pola titular do Xulgado de Garda de Verín. Mentres tanto, permanece custodiado nos calabozos municipais de Verín, por tratarse dun súbdito estranxeiro ao que non lle consta domicilio coñecido en España.

Desde o Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense agradeceuse esta colaboración cidadá, que "permitiu apartar da circulación a un delincuente viario" e que "contribuíu a evitar un sinistro viario de consecuencias impredicibles".