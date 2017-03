Erros propios e arbitrais

Ficha técnica

Xetafe 2: Alberto García; Damián Suárez, Cata Díaz, Cala, Molinero; Faurlín, Sergio Mora (Paul Antón, 87’); Álvaro Jiménez, Portillo (Stefan, 84’), Chuli (David Fuster, 76’) e Jorge Molina.

CD Lugo 0: Roberto; Jordi Calavera, Carlos Hernández, Ignasi Miquel (Yelko Pino, 80’), Manu; Seoane, Campillo (Carlos Pita, 66’), Sergio Gil (Maxi Rolón, 67’), Fede Vico, Joselu e Pablo Caballero.

Goles: 1-0: Chuli (minuto 25). 2-0: Jorge Molina (72’).

Árbitro: Pérez Montero (andaluz). Expulsou con vermella directa a Pablo Caballero no minuto 63. Amarelas a Faurlín (60’) e Sergio Mora (63) no Xetafe e a Campillo (20’), Joselu (39’) e Roberto (63’) no Lugo.

Incidencias: partido da 31ª xornada da Segunda División disputado no coliseo Alfonso Pérez ante 5.680 espectadores.

Fede Vico anima os compañeiros tras encaixar o 1-0. | Fonte: lfp.es

Despropósitos varios, propios e arbitrais, ante o Xetafe. O Lugo arrincou ben e tivo ocasións para marcar, pero encaixou o 1-0 no minuto 25, obra de Chuli, tras un erro de Roberto. Tralo lecer, cando tentaba estirarse a polo empate, o árbitro deixou os lucenses con dez pola expulsión de Pablo Caballero, tras simular Molinero unha agresión inexistente. Xa con dez, Jorge Molina sentenciou o choque co 2-0. Os de Luis César non gañan a domicilio dende decembro (1-2 ao UCAM Murcia), hai case catro meses, e quedan con 41 puntos na zona media da táboa.

O Lugo saiu concentrado e disposto a sumar en Xetafe, e tivo ocasións para marcar no arrinque. No minuto 9, Fede Vico buscou o gol cun remate por riba do meta local, que evitou o tanto coa man, e apenas un minutos despois, tras unha xogada pola dereita e centro de Joselu, Campillo rematou por baixo pero sacou o balón Alberto García. Case na primeira chegada con perigo dos madrileños, centro de Álvaro, erro no despexe de Roberto que deixa o balón aos pés de Chuli para facer o 1-0 no minuto 25. O Lugo acusou o golpe, pero recuperou a iniciativa, co Xetafe de novo agardando para saír á contra, pero sen precisión nos metros finais e sen chegar a crear o perigo de antes de encaixar o gol.

Tralo descanso, o Lugo seguía sen precisión e sen ideas en ataque, e o Xetafe a piques estivo de sentenciar o partido cun disparo de Sergio Mora que despexou Roberto. Os de Luis César quedaron sen opcións trala inxusta expulsión de Pablo Caballero no minuto 63, tras unha provocación de Molinero, caendo os dous ao céspede, e o árbitro picando co engano do xetafense. Luis César deu entrada a Carlos Pita e Maxi Rolón, pero cun home menos foi imposíbel. Un erro de Manu no minuto 72 propiciou o 2-0 de Jorge Molina, só ante Roberto. Aínda puido o Xetafe ampliar a súa vantaxe, pero o remate cruzado de Jorge Molina foise ao pau, co Lugo desexando o pitido final.