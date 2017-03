AV.- Pontón renova o seu liderado no BNG co 98,2% dos votos emitidos na XVI Asemblea Nacional

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, renovou o seu liderado á fronte da formación nacionalista co 98,2% dos votos emitidos na XVI Asemblea Nacional, na que 1.112 persoas referendaron a lista que encabezaba, 19 abstivéronse e só unha votou en contra.

Asemblea Nacional do BNG con Ana Pontón | Fonte: Europa Press

Pontón dirixirá deste xeito a formación nacionalista cunha executiva que integrarán un total de 19 persoas e na que figurarán nomes como o da portavoz nacional en Bruxelas, Ana Miranda; ou os parlamentarios autonómicos Xosé Luís Rivas 'Mini', Noa Presas, Olaia Rodil ou Luís Bará.

No plenario que o BNG celebra este fin de semana no Palexco da Coruña tamén foron aprobados os documentos das teses políticas, co 96,8% dos sufraxios emitidos; así como os estatutos, que tiveron un apoio do 97,34% da militancia.

