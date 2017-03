O próximo portavoz de Anova, Antón Sánchez, asegurou que En Marea ten as "portas abertas" a "ampliar a unidade co BNG". No entanto, subliñou que, mentres as apostas estratéxicas de ambas as forzas "non coincidan", En Marea aposta pola "colaboración" coa organización frontista, que, ao seu xuízo, defende uns obxectivos "moi parecidos" aos seus, pero, con todo, escolle un camiño "diferente".

Antón Sánchez, cabeza de lista da única candidatura para Anova | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista en RNE recollida por Europa Press, Antón Sánchez, que foi apoiado co 82 por cento dos votos emitidos no III Asemblea de Anova, converterase en portavoz de Anova o vindeiro sábado 1 de abril, cando se conformará a Permanente.

Nesta liña, indicou que o seu próximo cargo como portavoz de Anova non terá ningunha influencia sobre a súa outro cargo como viceportavoz primeiro de En Marea no Parlamento galego.

Preguntado pola rifa e os empuxóns que protagonizaron os mozos da organización Xeira na Asemblea do pasado sábado, limitouse a dicir que, para Anova, son "consecuencias normais dun proceso complexo", que pasa por "convivir e acordar con xente que provén de culturas políticas diferentes".

Neste sentido, fixo fincapé en que as opinións diferentes son "lexítimas": "O que é innegociable é a ferramenta da unidade popular", remarcou, xusto antes de volver cualificar como "intolerable" a rifa e os empurróns.

"Non se pode repetir. [...] Un dos principios é a fraternidade", defendeu, para logo precisar, no entanto, que se tratou dun feito "illado e puntual que non representa o ambiente" que se viviu no III Asemblea de Anova nin nos case cinco anos de existencia de Anova.

Preguntado pola marcha do exdiputado de AGE David Fernández Calviño, que deixou Anova debido á súa "decepción" coa situación interna de En Marea, resolveu que "son valoracións persoais de David" e que as respecta.

No entanto, cre que o que sucede en En Marea "haino que tomar con certa normalidade". Neste sentido, referiuse ao nacemento de Anova o 14 de xullo de 2012 para comparar o mapa político de entón e o actual. "Agora vemos que se produciu un cambio extraordinario", aseverou, para logo argumentar que este cambio "non se pode producir sen friccións, conflito e debate". "Estou disposto a seguir pelexando nese campo da incomodidade", asegurou.

A este respecto, apostou por utilizar as institucións como "panca de cambio". "Iso non se puido completar. [...] Agora temos dous anos, se Rajoy non nos sorprende, para completar ese traballo", asegurou, para logo engadir que "os grandes cambios e avances saen da sociedade civil e nós temos que estar para apoialos".

Preguntado polo papel que xogará o histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras, sinalou que este "segue mantendo compromisos e tense gañado o dereito a marcar os seus tempos". "Vai estar na Coordinadora Nacional e vai xogar un papel fundamental como referente. Ten vontade de facer reflexións, de elaborar discurso e de falar cando considere necesario, porque será escoitado", relatou, xusto antes de indicar que, aínda que dentro de Anova decidiu "non estar no día a día executivo", vai ter un "papel moi importante".

Cuestionado sobre se se reunirá proximamente con Ana Pontón, que será revalidada como portavoz nacional do BNG este domingo, destacou a necesidade de "establecer dialogo" co Bloque: "Como mínimo ter unha actitude de colaboración", defendeu, pois a cidadanía, sostén, "percibe que a alternativa ao PP é plural".

Sobre Xavier Vence, que abandonou recentemente o BNG, indicou que "non fala de fichaxes nunca". No entanto, asegurou que "para calquera persoa que queira contribuír a un proxecto de emancipación nacional e da clase traballadora, as portas están abertas".

Cuestionado sobre a fotografía da deputada de En Marea Alexandra Fernández con familiares do nove investigados na agresión a dous gardas civís e as súas parellas en Alsasua, Antón Sánchez fixo fincapé en que o que transmiten os familiares é que se "esclarezan" os feitos: "Consideran que foi unha pelexa de noite nun bar e reclaman que se depuren responsabilidades pola vía da xustiza ordinaria".

"Non ten nada que ver cun acto de terrorismo. Se ocorrese en Murcia non sería tratado polos tribunais como unha cuestión de terrorismo. Esa reunión ten ese sentido e Alexandra cumpre co seu deber", resolveu.