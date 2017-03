O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mostrouse confiado en que os datos do paro que se darán a coñecer a principios de abril rexistren unha nova caída do desemprego en Galicia apoiándose "na evolución das exportacións e do índice de produción industrial".

Radio Galega A Entrevista 26 03 17 Conselleiro De Economía, Emprego E Industria | Fonte: Europa Press

"Esa é a tendencia e creo que a evolución das exportacións e do índice de produción industrial que están a marcar marcas históricas loxicamente está a axudar tamén a esa diminución do paro", expresou.

Así o indicou Conde nunha entrevista concedida á Radio Galega recollida por Europa Press, na que manifestou que "o empresariado galego está a demostrar que en materia de internacionalización" están "a facerse ben as cousas".

"Temos estratexia, temos produto e estamos a desenvolver un saber facer no campo internacional que nos está permitindo ano a ano bater as marcas de exportacións", incidiu.

INDUSTRIA 4.0

Así as cousas, incidiu na necesidade de que os sectores produtivos galegos aposten por "a Industria 4.0" para poder competir con outros mercados como Portugal á hora de atraer investimentos, xa que o país luso é máis atractivo para as grandes empresas que Galicia por ter salarios máis baixos.

"A capacidade competitiva que ten Galicia está na innovación, está no noso talento. Creo que temos exemplos claros no sector da automoción", continuou, para logo pór como exemplo á empresa Citroen, que "vai investir máis de 600 millóns de euros precisamente para ser máis competitiva na 'Industria 4.0' e no desenvolvemento do coche autónomo".

Para Conde, "ese é o camiño para ser competitivo", á vez que indicou que a automoción galega "ten un horizonte de dez anos", un sector en Galicia que "ten cada vez máis capacidade para competir por novos modelos".

PARQUE DE ROZAS

Por outra banda, avanzou que a Xunta espera iniciar "de forma inmediata as licitacións de compra pública innovadora" para o Polo Tecnolóxico de Rozas (Lugo) co obxectivo de "establecer solucións innovadoras para a prestación de servizos públicos por parte da administración".

"Creo que Rozas é un exemplo claro de como hai oportunidades no desenvolvemento dun sector emerxente e sobre un sector que está vinculado á innovación e o coñecemento", asegurou.

Por último, emprazou aos traballadores da empresa Nova Pescanova a que no marco do proceso de intermediación póidanse "dar pasos" para que salga "unha Pescanova máis forte e loxicamente cunha posición dos traballadores na que se poida defender os seus dereitos".