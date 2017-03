Denuncian que “a Xunta endurece a RISGA con instrucións opacas e restritivas”

A Oficina de Dereitos Sociais - Coia, en Vigo, vén de denunciar que a Consellería de Política Social, que dirixe José Manuel Rey Varela, "continúa co seu acoso ás persoas máis empobrecidas, en concreto ás perceptoras da RISGA [a Renda de inclusión social de Galicia ]". En concreto, expoñen o caso dunha muller que a mediados de marzo recibiu un requirimento da Xunta no que se lle esixe que acredite que vive nunha vivenda independente á dos seus pais, malia que hai uns meses entregou un padrón municipal onde aparecía numeración diferente para cada vivenda.

José Manuel Rey Varela, conselleiro de Política Social | Fonte: PPdeG

A muller vive coa súa filla nunha “caseta de obra” situada na mesma finca onde o fan os seus pais nunha casa independente á dela. Así o di o Concello, a través do padrón, onde teñen asignados números de portal distintos para cada vivenda —unha delas moi precaria— do terreo. Unha situación "clara e sinxela de entender" para a Oficina de Dereitos Sociais: "dúas familias que viven en fogares independentes na mesma finca".

"Na Xunta incluso teñen informes da traballadora social do Concello que certifican isto·, aclaran.

Porén, a Xunta, pídelle unha “certificación catastral e/ou recibo do IBI..., nos que figure unha referencia catastral distinta á vivenda dos pais”. De non facelo, terá que achegar “documentación referida aos seus pais e ao seu irmán”.

"Ela e nós ficamos estupefactos logo de ler esta petición. Tratamos de buscar respostas e as atopamos na Xunta, onde recoñecen que cumpren as ordes da Consellería chegadas en forma de instrucións (orais e de obrigado cumprimento). A indefensión absoluta!", denuncia a Oficina de Dereitos Sociais.

O 1 de xaneiro de 2014 entrou en vigor a lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia que modificaba a anterior da RISGA. Malia o dito na disposición derradeira da citada lei —“a Xunta de Galicia, nun prazo máximo de seis meses desde a publicación desta lei, elaborará as disposicións necesarias para o seu desenvolvemento e aplicación”, aínda non existe un decreto que a desenvolva. "Vivimos na «excepcionalidade», que a Xunta xestiona a golpe de instrucións opacas e restritivas, que marcan o camiño do que, cando lles pete, plasmarán no decreto", lamenta a Oficina de Dereitos Sociais, que engade: "Sen decreto, fican bloqueados os aspectos máis beneficiosos da norma: posta en marcha dos tramos de inserción e de transición ao emprego ou a suba das contías a percibir polo complemento de alugamento. Á indeterminación legal, hai que engadir unha escura e restritiva xestión da RISGA feita a golpe de instrucións. Semella que para a Feijóo e Rey Varela este é o mellor escenario para afondar nun modelo de xestión da miseria marcado polo asistencialismo e a privatización das necesidades básicas."