O festival 'Play-Doc' pechou este domingo a súa 13ª edición, a "máis rebelde e arriscada" desde o seu inicio segundo os seus organizadores e que achegou durante cinco o mellor cinema documental internacional á localidade pontevedresa de Tui.

Festival Play-Doc de Tui | Fonte: Europa Press

O cinema galego foi o protagonista na última xornada do 'Play-Doc' que, como sinalou a organización nun comunicado, volveu a ser un éxito de público nas proxeccións.

A cinta gañadora da sección oficial deste ano foi 'Ama-San' da portuguesa Cláudia Varejao, considerada polo xurado do certame como "un traballo impecable sen imaxes superfluas ou editorializantes".

O último día do 'Play-Doc' estivo repleto de proxeccións de películas galegas, como 'Vai chover' de Santiago D. Risco, 'A fuga dos 45' de Cristina Caamaño, 'Aysha' de Fon Cortizo e 'Esquece Monelos' de Ángeles Huerta.

Ademais da proxección de películas, no programa do festival tamén houbo oco para actividades de formación, charlas e concertos, como os que ofreceron os grupos Joan As Police Woman, Star Rover e The Dirty Coal Train.