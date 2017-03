A líder do Bloque, Ana Pontón, lanzou unha mensaxe a aqueles que "desde fóra e desde dentro" daban por "morto e enterrado ao BNG". "En pé, forte e unido, loitando por Galicia, actuando na sociedade, con iniciativa política. Aquí está o BNG", deixou claro durante o seu discurso de clausura da XVI Asemblea Nacional da fronte nacionalista.

Pontón na Asemblea Nacional do Bloque | Fonte: Europa Press

Ana Pontón pechou este domingo o plenario no que o Bloque renovou a súa dirección e co que conclúe o seu proceso de refundación apelando á fortaleza da formación despois dos reveses electorais rexistrados en pasados comicios. Ademais, pediu á militancia que actúe con "orgullo de ser o BNG".

"Había persoas que propuñan retirarse aos cuarteis de inverno, pensando que o barco non estaba para navegar, outras propuñan buscar un remolcador que levase o barco ao despezamento. Nin retirado, nin despezado. Con iniciativa e impulso está hoxe o BNG", trasladou ao auditorio no que se reuniron máis dun milleiro de persoas este domingo.

Así mesmo, tras recoñecer os "erros" do pasado, subliñou que se en algo nunca se equivocou o Bloque foi "en estar á beira de Galicia" e das súas maiorías sociais". "Aquí estamos para remar xuntas. Coas portas abertas a todos os galegos que senten que, hoxe máis que nunca, Galicia necesita dunha gran organización galega, que teña a súa cabeza e o seu corazón nesta terra. Porque se nalgún país é necesario o nacionalismo, ese país é Galicia", sinalou.

Os "IMPRESCINDIBLES"

Ao termo da XVI Asemblea Nacional coa que o BNG finaliza a refundación emprendida no plenario do pasado ano, Ana Pontón tamén se referiu a os homes e mulleres que formaron a fronte nacionalista "hai 35 anos" e agradeceu o traballo daqueles que "loitaron" na casa nacionalista "o tempo que fose e na época que fose".

Con todo, citou a Berthold Brecht para lembrar que "os imprescindibles" son aqueles que "loitan toda a vida". "E a esas persoas quero darvos unha sentida homenaxe e pedirvos que sigades loitando e achegando", manifestou dúas semanas despois de que se coñecese que o anterior portavoz nacional da formación, Xavier Vence, pedía a baixa por diferenzas coa organización.

Tras iso, apostou por "mirar sobre todo ao futuro" e deu a benvida a FOGA así como ás 400 persoas que se incorporaron á militancia desde as pasadas eleccións autonómicas, nas que o BNG mantivo o Grupo Parlamentario na Cámara galega ao alcanzar o seis deputados.

"Aproveitar ese caudal inesgotable de amor ao país, de análise política, de saber facer, de entrega desinteresada, que existe dentro do BNG é a nosa base social, é a clave para encarar con éxito os retos que temos de futuro", manifestou.

CRÍTICAS A OUTRAS FORZAS E Ao PP

No seu discurso, Ana Pontón expresou que "corren malos tempos" nos que os cidadáns "buscan alternativas, solucións a unha crise que non causaron pero da que padecen duramente as súas consecuencias". "Ese é o caldo de cultivo de movementos e forzas políticas variadas, contraditorias e perigosas", censurou.

Así, en primeiro lugar, sinalou que a situación motivou a aparición de "novos fenómenos políticos que, nuns casos son totalmente inocuos para o sistema e, noutros, como a extrema dereita, mostran a súa cara máis agresiva e perigosa".

Tras iso, cargou duramente contra o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao que criticou que se defina como "militante de Galicia". "Pode ser militante de Galicia quen defende que os galegos paguemos ata 2048 a estafa legalizada das peaxes da AP-9? Pode ser militante de Galicia quen foi parte e arte do desfalco das caixas e da súa venda a prezo de saldo a un empresario venezolano?", cuestionou.

"Non nos engana. Alberto Núñez Feijóo só ten un carné: o de militante do PP, do PP de Bárcenas, do PP imputado por financiamento ilegal e definido como organización criminal", subliñou.