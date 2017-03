Buscan a un veciño de Vigo de 67 anos desaparecido desde a tarde do sábado

A familia dun veciño do barrio vigués do Calvario denunciou a desaparición de Luís Domínguez Collarte, de 67 anos, quen non foi visto desde a tarde do sábado.

Desaparecido en Vigo | Fonte: Europa Press

Nas tarefas de procura participan varias dotacións da Policía Local de Vigo que, consultadas por Europa Press, afirmaron que o desaparecido abandonou o fogar familiar o sábado ao redor das 17.00 horas.

Segundo a información difundida a través das redes sociais pola plataforma 'SOS Desaparecidos', Luís Domínguez Collarte mide 1,65 de altura, ten o pelo de cor canosa e leva bigote.

No momento da desparación vestía unha parka de cor verde escuro e carapucha con forro branco, pantalón azul mariño e botas marróns.