Unha promesa da música da Costa da Morte aspira a meterse na final dun concurso de Planeta

É a única representante de Galicia pero Icía Varela xa se atopa entre as dez mellores promesas do concurso que lanzou Editorial Planeata que busca banda sonora para a presentación da última novela de Blue Jeans, 'Algo tan sencillo'.



Os catro finalistas deste concurso terán a oportundiade de cantar a versión e a canción 'Algo tan sencillo' na presentación do libro en Madrid. Dese acto sairá elixido o gañador do concurso, cuxo premio será a gravación da versión oficial da canción e o videoclip oficial da mesma.



Icía Varela, a piques de facer 17 anos, é unha moza d Cerqueda que canta dende pequena, pero que o fai xa profesionalmente dende hai ano e medio. Agora é estudiante de Canto no Conservatorio da Coruña, e compaxina o canto lírico coas cousas que grava na casa en clave de pop e que vai subindo ás redes sociais.



Asegura que escoita de todo, menos reggeaton e rap. É fan de Sés, así como de Pastora Soler ou Malú. E cantar, di que lle gusta cantar de todo. Pide que o vídeo presentado ao concurso sexa visionado para poder chegar á final.

Ícia Varela cantando para un concurso





Icía foi criada no seu dunha familia tremendamente vencellada ao mundo cultural (a nai Bego do Manso ten sido parte intrínseca da A.C. Raigañas; mentres que o pai, Xose Manuel Varela, é un dos dinamizadores culturais máis prolíficos da comarca de Bergantiños, ademais de gran acordeonista), Icía tamén destaca o seu facer como cantareira. Aquí cun canto lírico:

