As presas ourensás de Portas e Cenza vivirán este luns un simulacro de emerxencia

As presas de Portas e Cenza, situadas nos municipios ourensáns de Vilariño de Conso e Viana do Bolo, vivirán este luns un simulacro de emerxencia no que se probarán as sirenas dos seus Plans de Emerxencia Exterior (PEE) para dalas a coñecer á poboación.

O son será audible entre as 12,00 e as 13,30 horas nos lugares de Vilariño, A Paceira, A Veiguiña --Vilariño de Conso-- e nos de Fornelos de Filloás, Pradocabalos, San Cibrao, A Touza, Viana e San Martiño da Ponche --Viana do Bolo--.

A empresa Iberdola, que xestiona ambas as presas, está a implantar os Plans de Emerxencia nestes encoros co obxectivo de incrementar "as garantías de seguridade" das mesmas, segundo informou a Xunta nun comunicado.

Ademais das sirenas de alerta, o plan inclúe procedementos no caso de que se produzan incidencias no funcionamento das presas, actuación que se está repetindo noutros encoros de Galicia e España.