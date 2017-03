Detidos en Ourense un dominicano e unha española por falsear unha unión de feito para regularizar a situación del

A Policía Nacional de Ourense detivo a un home de nacionalidade dominicana e a unha española que, supostamente, simularon unha unión de feito para regularizar a situación del no país.

Así, ao home atribúenselle os delitos de falsidade documental e infracción á lei de estranxeiría, mentres que á muller considérase autora dun delito de falsidade documental.

A operación policial iniciouse en novembro do ano pasado, cando a Brigada Provincial de Estranxeiría detectou que un cidadán nado en Santo Domingo (República Dominicana) e unha cidadá española solicitaran inscribirse no Rexistro de Parellas de feito da Xunta de Galicia en Ourense.

Segundo informou o corpo, se da a circunstancia de que este cidadán dominicano tentara en ocasións anteriores regularizar a súa situación en España de forma fraudulenta: a primeira vez mediante parella de feito cunha compatriota nacionalizada española que estaba casada no seu país de orixe; a segunda "simulando" unha actividade relativa á venda ambulante de gorras; e a terceira por tentar inscribirse cunha cidadá española achegando unha acta de divorcio obtida no seu país de orixe de maneira ilícita.

En decembro do ano pasado, a Subdelegación de Goberno de Ourense decreta a súa expulsión do espazo Schengen por un período de tres anos. Ademais da estancia irregular, ao home "cónstanlle numerosos antecedentes policiais e xudiciais, o que pon de manifesto que non se adapta ás normas de convivencia establecidas pola sociedade, carecendo de todo tipo de arraigamento xa sexa de tipo social, laboral ou familiar", indica a Policía.

A Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras de Ourense, desde o ano 2013, executou un total de 105 expulsións, das que 20 son de cidadáns dominicanos --16 con antecedentes policiais ou xudiciais--.