(AM)Arde unha casa abandonada nas proximidades do antigo hospital de Lugo

Os Bombeiros de Lugo sufocaron á primeira hora deste luns un incendio rexistrado nunha casa abandonada situada no número 10 da rúa Serra Gañidoira, nas proximidades do antigo hospital da cidade.

O xefe dos bombeiros de Lugo, Miguel Vila, confirmou que o lume na vivenda, de planta baixa, iniciouse "nunha cama" e que, posteriormente, propagouse "a uns mobles e outros enseres da vivenda". "Daba a impresión de que non residía ninguén alí. Estaba todo un pouco abandonado, estaba amontoado", describiu en relación ao interior.

Miguel Vila subliñou que "a vivenda sufriu danos porque a cuberta é de madeira" e tamén resultou afectada, polo que houbo que desmontar parte da mesma.

No entanto, o xefe dos bombeiros confirmou que non se produciron daños persoais e que o lume tampouco afectou a vivendas "lindeiras". Polo momento "descoñécense as causas" do mesmo.

Os bombeiros recibiron o aviso sobre as 8,30 horas deste luns e en pouco tempo desprazouse ata a zona unha dotación que conseguiu controlar as lapas.