Continúa a procura dun vigués de 67 anos desaparecido desde o sábado, cando saíu a ver un partido de fútbol

Os corpos de seguridade proseguen este luns coa procura dun veciño do barrio vigués de O Calvario, Luís Domínguez Collarte, de 67 anos, quen non foi visto desde a tarde do sábado, despois de que saíse do seu domicilio para ver un partido de fútbol.

Desaparecido en Vigo | Fonte: Europa Press

A Policía Nacional informou de que ao home déuselle por desaparecido sobre as 17,30 horas do sábado, despois de que fora a ver un partido de fútbol e non regresase ao seu domicilio, situado na rúa Doutor Carracido.

Segundo as mesmas fontes, Luís Domínguez Collarte mide 1,65 de altura, pesa uns 65 quilos, e ten complexión delgada. O seu pelo é canoso, con calvicie parcial e leva bigote.

No momento da desaparición vestía un chaquetón de cor verde escuro con carapucha con forro branco, pantalón azul mariño e botas marróns.