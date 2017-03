Galicia participa nun proxecto europeo para previr e mitigar enfermidades de bivalvos en acuicultura

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) participa desde Galicia, a través do Instituto de Investigacións Mariñas (IIM), no proxecto europeo Vivaldi, cuxo obxectivo é incrementar o coñecemento científico e ofrecer á industria acuícola solucións prácticas para previr e mitigar as enfermidades que afectan con frecuencia a cinco especies de bivalvos: mexillón, ostra do pacífico, ostra plana europea, ameixa e vieira.

O proxecto, que se atopa na súa fase inicial, desenvolverase ata o ano 2020 e conta coa participación de 21 socios de dez países europeos: Francia, España, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Países Baixos, Reino Unido, Alemaña e Dinamarca.

O papel desta investigación é "incrementar a sustentabilidade e a competitividade" da industria europea dedicada ao cultivo e comercialización de moluscos bivalvos, segundo o profesor do CSIC Antonio Figueras Huerta, que considera "clave" mellorar o coñecemento das enfermidades que padecen estas especies e desenvolver "solucións innovadoras de aplicación práctica para previr, controlar ou mitigar os procesos infecciosos".

O Grupo de Inmunología e Xenómica do IIM (Vigo), Laboratorio Nacional de Referencia de Enfermidades de Moluscos Bivalvos, é o responsable da parte científica do proxecto que estuda a resposta inmunitaria dos bivalvos. Ademais, colabora no desenvolvemento dos indicadores do estado de saúde destes animais e na investigación do microbioma asociado aos mesmos durante o seu ciclo de vida.