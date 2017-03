O Eixo Atlántico celebra o seu 25 aniversario cun congreso o 8 e 9 de xuño no que presentará a súa Axenda Urbana

O Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular celebrará o seu 25 aniversario cun congreso os próximos días 8 e 9 de xuño no Teatro Circo de Braga (Portugal), no que presentará o documento da súa Axenda Urbana aos axentes políticos, sociais, económicos e culturais da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e entregará as medallas conmemorativas polos seus 25 anos.

O evento, cuxo prazo de inscrición arrincou a pasada semana e é accesible a través da web do Eixo, contará coa presenza do primeiro ministro de Portugal, Antonio Costa; e do ministro de Planeamento e Infraestruturas do país luso, Pedro Marques; na inauguración e a clausura, respectivamente.

No congreso presentarase e debaterase a primeira Axenda Urbana tranfronteriza europea, e celebraranse senllos talleres que abordarán o cinco grandes áreas do documento: Sistema urbano organizado: o novo territorio; crecemento e emprego; o desafío da sustentabilidade; a cidade integradora e participativa; e municipios eficientes: a nova administración.

Tal e como trasladou o Eixo, a Axenda Urbana "constitúe un proceso innovador de planificación estratéxica para a próxima década".

Concretamente, o obxectivo é elaborar unha axenda estratéxica que teña en conta os intereses de 38 cidades de diferentes tamaños e posicionamentos e que ao mesmo tempo pertencen a dous Estados europeos.

Na clausura do congreso entregaranse as medallas a "tres europeístas claves no nacemento do Eixo", que son, tal e como acordou a Asemblea Xeral da entidade, o Fundador do Eixo Atlántico, Fernando Gomes; o exdirector xeral de Política Rexional, Eneko Landaburu; e o expresidente da Comisión Europea Jacques Delors.