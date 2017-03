O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dixo este luns que prefire "que teña opcións" á Secretaría Xeral do PSOE "alguén que teña unha experiencia de Goberno", como é o caso da presidenta andaluza, Susana Díaz, e do ex lehendakari Patxi López.

O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, na rolda de prensa | Fonte: Europa Press

"Prefiro, e dígoo como cidadán, que teña opcións á Secretaría Xeral alguén que teña unha experiencia de Goberno a outras persoas que non han gobernando nunca. É verdade que se o seu modelo de Goberno é a xestión na Xunta de Andalucía preocúpame", asegurou Feijóo nunha entrevista na Cadea Cope, recollida por Europa Press.

O dirixente 'popular' recoñeceu que seguiu o acto de presentación da candidatura de Susana Díaz por televisión e dixo que lle pareceu un "despregamento brutal por terra, mar e aire de todos os que foron algo no PSOE desde 1978".

"Vin aos socialistas que vía cando ía á facultade, e xa cumprín 50. Aí estaban todos. A verdade é que alí estaba todo o pasado do PSOE, a pregunta é se está o futuro. Non o sei, pero si sei que nin nos Congresos onde hai un só candidato había tanto apoio do aparello dun partido como o que vimos onte", remachou.