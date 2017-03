O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera que "12 anos de presidente dunha comunidade autónoma na España de hoxe é moito tempo". "Se seguirei en política, honradamente non o sei", engadiu.

Alberto Núñez Feijóo na xunta directiva do PP de Lugo | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista na Cadea Cope, recollida por Europa Press, Feijóo dixo que "se dentro duns anos" non lle "emocionan certas cuestións" relacionadas con Galicia --como visitar os pobos da comunidade-- custaralle continuar no cargo.

"Acabamos de chegar, levo catro meses gobernando. Se me din que que farei no ano 2021, direi que son galego e que me gusta Galicia. Se seguirei en política, honradamente non o sei. Pero o certo é que 12 anos de presidente dunha comunidade autónoma na España de hoxe é moito tempo", aseverou.

EN CONTRA DA LIMITACIÓN DE MANDATOS

Con todo, o dirixente 'popular' dixo que non é partidario de limitar os mandatos presidenciais porque é "unha fórmula impropia" dun sistema democrático. Iso si, dixo que a formulación das limitacións si cabería se se cambiase o sistema electoral por un presidencialista

Neste sentido, Feijóo opinou que a fórmula recollida por Cidadáns no pacto de investidura tería sentido "se a xente pode votar directamente a unha persoa" como candidato e doutra banda ao partido.