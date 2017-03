O alcalde de Vigo e presidente da FEMP, Abel Caballero, partidario de que a andaluza Susana Díaz sexa a próxima líder socialista, advertiu este luns ao exsecretario xeral Pedro Sánchez de que hai "un PSOE que perdeu dúas eleccións xerais", ademais dunhas en Galicia e outras en Euskadi, e un PSOE que gaña" con Díaz.

Nunha entrevista en Antena 3, recollida por Europa Press, Caballero respondeu así ás palabras de Sánchez, que este domingo, nun mitin en Burjassot (Valencia) emprazou a elixir entre un PSOE do século XX e un do século XXI, mentres Díaz anunciaba a súa candidatura en Madrid rodeada dos exlíderes do partido.

Así, defendeu que "a que encarna un proxecto novo é Susana", porque o de Pedro Sánchez xa "perdeu dúas eleccións" xerais e en Galicia e Euskadi foi practicamente "varrido".

Caballero cargou contra Podemos por dicir agora que apoiaría a Sánchez para presentar unha moción de censura contra o Goberno de Mariano porque, ao seu xuízo, se Rajoy é presidente é porque Podemos o permitiu. Ademais de lembrar que para presentar unha moción de censura hai que ser deputado e Sánchez non o é, subliñou que Podemos "ten como adversario central ao PSOE", e por iso actúa así.

"Se Iglesias di que lle votaría agora ten que explicar a España por que non lle votou hai un ano e lle deu o Goberno a Rajoy", advertiu. Ao seu modo de ver, o que di Podemos é "ridículo e patético", e en realidade toda a súa política é así: "Poden dicir calquera cousa en calquera momento e parece que todo vai ben".

AS MAREAS GOBERNAN "DESASTROSAMENTE MAL"

Na mesma liña, acusou ás 'mareas' galegas, das que forma parte Podemos e que gobernan en varios concellos, de facelo "desastrosamente mal". Tampouco cre que se vexa boa xestión de Podemos noutros concellos e cre que, por iso, se adican a atacar ao PSOE.

Caballero cualificou de "extraordinario" o acto de presentación da candidatura de Díaz e dixo que facía "moitos anos" que non vía tanto "entusiasmo". O alcalde, un dos seus principais defensores desde hai meses, destacou que o de Díaz é "un proxecto colectivo", que tamén agrupa a "miles de militantes de base" e que é capaz de aglutinar a moitos sectores.

Tamén deixou claro que non ve incompatible liderar o PSOE e presidir a Junta: "Os que gañamos eleccións non podemos ser secretarios xerais?", preguntouse.

QUEN DEBE ESTAR MEDORENTO É O PP

Caballero incidiu en que Díaz sae a gañar ao PP e está convencido de que é este partido quen ten que "estar medorento". É máis, non cre que Díaz sexa a candidata favorita dos 'populares', senón que o PP "veo con moita aprensión porque é un proxecto para gañar".

Deste xeito, non cre que o PP espere que un PSOE liderado por Díaz apoie os Orzamentos Xerais do Estado, porque xa están a buscar outros socios". "Xa non é certo iso de que o PSOE vai apontoar ao PP", dixo o presidente da FEMP, que explicou a decisión dos socialistas de deixar gobernar ao PP como un mero recoñecemento de que perdera as eleccións.

De feito, preguntado se o PP está a dar osíxeno a Díaz, respondeu que máis ben o PSOE non se deixa presionar e que o PP ten agora un goberno "débil" obrigado a dialogar. Esa é a súa explicación para que o Goberno non recorrese a lei andaluza das 35 horas.