A conselleira do Mar, Rosa Quintana, referendou a vontade de Galicia de "contribuír e ser puntal na loita contra a pesca ilegal, non declarada e non reglamentada", co obxectivo de "conservar este medio de vida en termos ambientais, sociais, económicos e de igualdade".

Así o trasladou este luns na inauguración en Vigo do taller 'Cumprimento das normas de captura do atún nas organizacións rexionais de pesca', destinado a fomentar o intercambio de información e coñecementos entre representantes e expertos de control e vixilancia pesqueira.

Quintana incidiu durante a súa intervención en que é necesario que todas as empresas que comercializan no mesmo mercado teñan "as mesmas regras de xogo", para dar "unha garantía de valor ás boas prácticas pesqueiras".

Neste sentido, manifestou que Galicia "é unha firme defensora do Código de conduta para a pesca responsable"; súmase a España na "aplicación rigorosa dos regulamentos de control da pesca e contra a pesca ilegal"; e mantén o seu compromiso na loita contra o furtivismo, que este ano reforza en medios humanos e materiais.