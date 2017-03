O programa Aceleratic+ da Xunta busca impulsar a transformación dixital das pemes galegas

A Cidade da Cultura acollerá o martes día 4 de abril a presentación do programa Aceleratic+ posto en marcha pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en colaboración coa Escola de Negocios Afundación.

Nun comunicado, a Amtega explicou que este programa busca facilitar a transformación dixital das pemes galegas e intégrase nas actividades do seu Centro Demostrador TIC e abarcará diferentes xornadas formativas e prácticas que se desenvolverán nos próximos meses.

As persoas interesadas en participar no programa formativo Aceleratic+ poderanse inscribir durante a xornada ou a través da web do Centro Demostrador TIC (cdtic.xunta.gal) desde o 4 ao 24 de abril ás 18,00 horas.

Na xornada de presentación do Aceleratic+, dirixida a directores xerais, xerentes ou propietarios de empresas, participarán especialistas na materia e persoal directivo de empresas galegas de referencia no uso das tecnoloxías como motor do cambio e na transformación dixital nos seus sectores.