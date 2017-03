Retiran durante 8 meses o carné ao camioneiro ruso que circulaba pola A-52 sextuplicando a taxa de alcoholemia

O xulgado retirou durante oito meses e un día o carné de conducir ao camioneiro ruso que foi interceptado este sábado circulando pola autovía A-52 con seis veces máis alcol do permitido.

Segundo informou a Garda Civil, o home quedou en liberdade tras pasar a disposición xudicial este luns e determinouse a retirada do carné de conducir e unha sanción económica tanto por vía administrativa --por condución temeraria-- como por xudicial.

A Garda Civil recibiu sobre as 20,30 horas deste sábado varias chamadas telefónicas na central operativa de condutores que transitaban polo quilómetro 117 da A-52, autovía das Rías Baixas (Benavente-O Porriño), e que estaban moi alarmados pola presenza dun vehículo articulado 'tráiler', con matrícula portuguesa, que circulaba en zig-zag e dando bandazos de esquerda a dereita en sentido O Porriño.

O axente que se encargou de xestionar esta emerxencia emitiu un comunicado urxente para que todas as patrullas de Tráfico tratasen de interceptalo, á vez que mantiña aberta a comunicación cun dos alertantes, que circulaba detrás do mesmo coas luces de emerxencia accionadas e que non se atrevía a adiantalo por temor a que chocase contra o seu turismo.

Este cidadán, que nun primeiro momento tiña a intención de abandonar a autovía tomando a saída da Gudiña, decidiu permanecer detrás para continuar indicando o itinerario que seguía o camión: A Gudiña, Riós e Verín.

Foi na localidade de Verín onde, finalmente, unha patrulla do Destacamento de Tráfico tratou de detelo, utilizando para iso os sinais acústicos e luminosos durante máis de tres quilómetros. No entanto, o condutor parecía non decatarse da presenza do vehículo policial, ata que, finalmente, puido ser parado na saída 160 Verín-Oimbra-Portugal.

Cando os axentes de Tráfico se dirixiron ao condutor, Vasyl S., de 44 anos de idade e de nacionalidade rusa, aínda que con residencia permanente en Portoalegre (Portugal), decatáronse de que presentaba evidentes síntomas de acharse baixo a influencia do alcol.

SEXTUPLICABA A TAXA DE ALCOHOLEMIA

Por iso, decidiron sometelo ás probas reglamentariamente establecidas para a detección de alcol mediante aire expirado, arroxando un resultado de 0,93 e 0,89 miligramos de alcol por litro de aire expirado, sextuplicando a taxa máxima de 0,15 miligramos de alcol permitida por tratarse dun condutor profesional.

Como consecuencia do anterior, procedeuse á inmediata inmovilización do vehículo e á detención do condutor como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria, previsto no artigo 379.2 do Código Penal.