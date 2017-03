O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, celebrou este luns que o acto do fin de semana, no que Susana Díaz confirmou a súa intención de ser candidata á secretaría xeral do PSOE "creoulle enorme preocupación ao PP", xa que "soubo que hai unha opción alternativa gañadora".

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, na rolda de prensa | Fonte: Europa Press

En resposta a preguntas dos medios, o rexedor olívico aseverou que a presentación de Díaz, xa como candidata ás primarias, "deu un envorco" ao panorama actual do partido, e puxo de manifesto que "hai alternativa" ao PP. "É certo que (a candidatura) ten que ser avalada polos militantes, pero onte o PP soubo que hai unha opción alternativa gañadora", apostilou.

Con respecto á proposta do equipo de Pedro Sánchez de limitar o número de avais para non condicionar a votación en primarias, o alcalde de Vigo preguntouse "por que", se os avais emíteos cada un dos militantes e "o sistema é razoable". "O que teña máis avais demostrará que ten máis capacidade de contacto inicial e máis sintonía e cos militantes e as militantes do partido", sentenciou.