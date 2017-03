O chef con estrela Michelín Pepe Solla apoia a campaña de recadación para o estudo da biopsia líquida

O chef Pepe Solla, estrela Michelín, mostrou este luns o seu apoio á campaña de micro mecenado para o estudo da biopsia líquida de Oncomet, visitando a mesa informativa situada na Praza da Herrería de Pontevedra.

Voluntarios colaboradores co grupo de Oncoloxía Médica Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Oncomet) informaron aos cidadáns da campaña de micro mecenado posta en marcha por este grupo de investigación, coa que pretende involucrar a todos no financiamento dun novo proxecto de investigación oncolóxica: a biopsia líquida.

O coñecido cociñeiro xa mostrou o seu apoio á campaña ao principio da mesma a través das redes sociais, e este luns quixo deixar constancia física desta adhesión.

Quedan 17 días para conseguir chegar aos 500.000 euros necesarios para a compra do equipamento e a contratación do persoal necesario para continuar co estudo da biopsia líquida, unha "técnica revolucionaria" que conseguiría mellorar a calidade e a esperanza de vida dos enfermos de cancro.