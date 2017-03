En Marea e PSdeG reclamaron este luns o mantemento do nove rexistros da propiedade que en Galicia, por mor dun real decreto, veranse reducidos a oficinas de recepción de documentos. Con todo, o PPdeG defendeu a súa "agrupación funcional".

En primeiro lugar, nunha comparecencia ante os medios, os parlamentarios socialistas Xoaquín Fernández Leiceaga e Patricia Vilán avanzaron iniciativas na Cámara para impedir o peche dun total de nove rexistros no catro provincias galegas.

En concreto, a viceportavoz censurou que a Xunta estea "calada" mentres se consuma esta decisión, a pesar de que comunidades como Cataluña e Andalucía decidirán sobre esa reorganización.

"Pediremos que se asuman as competencias", avanzou, tras apuntar que a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) xa decidiu por unanimidade pedir que non pechen estes servizos e que concellos como o de Muros están a recoller firmas no mesmo sentido.

Pola súa banda, o portavoz advertiu de que a desaparición de servizos por "criterios economicistas" fomenta o despoboamento do rural, pois "fai máis difícil vivir e traballar alí". Ademais, augurou que a estas oficinas seguiranlle os rexistros civís e os xulgados de paz.

"DEFENSA DO RURAL"

"O PP non pode pretender abanderar a defensa do rural cando suprime servizos públicos esenciais", agregou o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, nunha rolda de prensa posterior.

Na súa intervención, non só censurou a "desaparición" dos rexistros da propiedade, senón que cargou contra o "catastrazo" deseñado polo PP, que tamén criticou o PSdeG.

VISIÓN DO PP

A continuación, preguntada respecto diso noutra comparecencia, a viceportavoz do PP no Pazo do Hórreo, Paula Prado, asegurou que "non se pecharán as oficinas" senón que haberá "unha agrupación funcional".

E é que, como explicou, certos rexistros "xa non tiñan titular porque ninguén quería esa praza" ao non ser "atractiva" debido ao baixo número de asuntos que se xestionan nesa área, e por tanto eran rexistradores lindeiros os que se facían cargo.

Precisamente esa operativa será a que, como explicou, "consolida" o real decreto. "Os que teñan menos de 1.800 documentos anuais, legalmente están abocados a unha fusión funcional", abundou.

Devandito isto, Prado desdeñou o "ruído" que está a facer a oposición con este asunto, a pesar de que as oficinas que agora ven afectadas "xa non tiñan, de facto, rexistrador" e seguirán "abertas ao público". "A situación seguirá igual", resolveu.

"CATASTRAZO"

Por outra banda, tanto Villares como Leiceaga censuraron o "catastrazo" decidido polo Goberno, que se produce de forma "abrupta" e afecta ao 60 por cento dos concellos galegos, segundo subliñou o socialista.

Defensor de que as necesarias actualizacións fósense facendo de forma progresiva, para evitar así os prexuízos que causan ás rendas familiares, puxo o foco en que maioritariamente son os municipios rurais os que ven afectados por esta subida.

Adicionalmente, o portavoz do grupo rupturista lamentou o "catastrófico" efecto do "catastrazo", que se fai sen ter en conta a renda das persoas afectadas pola subida e "sen atender as especificidades" de Galicia.

Sobre todo pensando nas propiedades que afloraron debido á revisión e que non sempre supoñen "unha manifestación de riqueza". "Non é o mesmo un hórreo que unha explotación agraria", evidenciou, crítico con que se sigan "endurecendo" as condicións de vida no rural.