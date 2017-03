Xunta e USC asinarán un convenio para impulsar a loita contra o cambio climático e a economía circular

A Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) iniciaron este luns as conversacións que terminarán coa firma dun convenio para impulsar a loita contra o cambio climático e a economía circular.

A conselleira de Medio Ambiente, co reitor da USC | Fonte: Europa Press

En declaracións aos xornalistas antes do encontro, no Pazo de Fonseca, a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, destacou que a economía circular e a loita contra o cambio climático serán os dous "eixos máis importantes" dunha conversación "que empeza agora mesmo e que vai acabar na firma dun convenio para impulsar estas dúas áreas".

Respecto diso, fontes da consellería consultadas por Europa Press sinalaron que a materialización do acordo de colaboración producirase nas próximas semanas.

O reitor, Juan Viaño, destacou que a institución ten "grupos moi competitivos que traballan nestes temas", polo que celebrou a posibilidade de "programar para as futuro investigacións que esta universidade poida levar a cabo e que interesan á consellería e a toda a sociedade".

ACHEGA DO MUNDO UNIVERSITARIO

Nesta liña, Mato referiuse a "a achega que desde o mundo universitario pódese facer para falar do cambio climático, da política das augas, de patrimonio da natureza e, en definitiva, da calidade ambiental".

Respecto diso, lembrou que son "moitos" os "feitos" que "levan da man" ao departamento gobernamental que ela dirixe e á USC "desde hai tempo", a través de distintos programas.

E valorou que "é importante que, neste compromiso para que Galicia sexa referente de sustentabilidade, a universidade poida achegar moito en materia de economía circular e de loita contra o cambio climático".

Pola súa banda, Viaño cifrou nuns 50 os convenios e contratos de investigación subscritos con Medio Ambiente en diversos ámbitos, como meteoroloxía, economía circular e infraestruturas verdes.

Reivindicou, por outra banda, a posta en marcha dun grao específico de paisajismo, na súa opinión "realmente moi interesante" e no que están "involucrados" grupos de territorio, economía, bioloxía e medio ambiente, entre outros.

Para terminar, expresou a súa satisfacción e dixo esperar que "efectivamente estas conversacións que serán proseguidas poidan concluír nese convenio de colaboración".

NOVAS COLABORACIÓNS

Mediante un comunicado, a Xunta concretou que se prevé o desenvolvemento de dúas novas colaboracións: unha investigación para paliar os efectos da avespa 'velutina' sobre a biodiversidade e os usos de cultivos ecolóxicos máis adecuados para mitigar os efectos do cambio climático.

Estas dúas iniciativas, segundo indica a nota de prensa, suman un importe de 100.000 euros e empezarán a desenvolverse ao longo de leste mesmo ano. "Dous importantes proxectos de I+D+i de gran calado ambiental", resalta a consellería.

No primeiro caso, levará a cabo un estudo sobre o seu comportamento e hábitos, para deseñar novas ferramentas que faciliten o seu control, mentres que no segundo analizaranse os cultivos agrícolas que axuden a reducir as emisións atmosféricas de dióxido de carbono e de dióxido de nitróxeno.

INFRAESTRUTURA VERDE E OBSERVATORIO DOS RÍOS

Anuncia, a maiores, que a USC se sumará como terceiro grupos de investigación a un proxecto no que traballarán conxuntamente coa Dirección Xeral de Patrimonio Natural e o Instituto de Estudos do Territorio, para a posta en marcha da 'Infraestrutura Verde de Galicia', para a que se destinarán 320.000 euros.

Con ela, preténdese crear unha rede de espazos naturais e seminaturales planificados estratexicamente para ofrecer unha ampla gama de servizos ecosistémicos.

Engade que a colaboración da USC tamén será necesaria no futuro 'Observatorio dos Ríos', en fase de redacción do seu borrador de decreto de creación e que terá unha composición multidisciplinar.

Todas as colaboracións en marcha supoñen un orzamento de máis de 3,6 millóns de euros, segundo os números que traslada o Goberno galego.