A Policía Local de Vigo identifica a orixe da vertedura dun centenar de colchóns no parque forestal Vixiador

A Policía Local de Vigo identificou xa a orixe da vertedura dun centenar de colchóns que apareceron nunha senda do parque forestal monte Vixiador, na parroquia viguesa de Candeán, e que proceden dun barco que se atopa atracado no peirao de Beiramar para a súa reparación.

Segundo informaron fontes do Concello olívico, os colchóns proceden dese buque, o ferry 'Baltic'. Os responsables do barco querían desfacerse deses aveños e, segundo as fontes consultadas, unhas persoas ofrecéronse a levar os colchóns e desfacerse deles.

A Comunidade de Montes de Candeán alertou o pasado sábado da existencia desta vertedura no Camiño Fonte dous Seixos. A Policía Local iniciou as xestións para localizar aos responsables do ocorrido e, segundo, confirmou este luns o alcalde, Abel Caballero, en rolda de prensa, "xa se está resolvendo" este "incidente lamentable", e os colchóns serán retirados nas próximas horas.

O Servizo de Protección da Natureza (Seprona) da Garda Civil tamén abriu dilixencias respecto diso.