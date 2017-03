En Marea anuncia emendas aos PGE para a biblioteca do Estado en Vigo, a ampliación do CIS e a mellora da EDAR

A deputada de En Marea, Alexandra Fernández, anunciou este luns a presentación de varias emendas aos orzamentos do Estado para, entre outras cuestións, dotar de partidas a creación dunha biblioteca do Estado en Vigo, a ampliación do Centro de Inserción Social da Avenida de Madrid, ou mellorar a habitabilidade da contorna da nova depuradora.

A deputada Alexandra Fernández, comparece en rolda de prensa en Vigo | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa, Alexandra Fernández lamentou a "falta de rigor" da Administración central nas respostas dadas ás preguntas de En Marea sobre este tres cuestiones, así como acerca das previsións do Goberno con respecto á conversión do último tramo da AP-9 en vía urbana, á altura da parroquia de Teis.

En referencia a esa última reclamación, sobre a que "parecía que había un acordo", a deputada de En Marea sinalou que, na súa resposta, o Goberno "di que hai que ter en conta cuestiones técnicas, pero tamén os efectos que esa cesión pode ter no contrato coa concesionaria".

Ao seu xuízo, Fomento "renuncia" ás súas competencias en favor da empresa (Audasa), e non aclara a súa implicación na conversión dese tramo en vía urbana, "nin tampouco se vai tomar medidas polos problemas de ruído e molestias aos veciños" derivadas do tráfico pesado polo barrio. "Estaremos atentos ao que se recolla nos orzamentos e presentaremos emendas", apostilou.

Con respecto á ampliación do CIS, Alexandra Fernández criticou que o Goberno se limite a xustificar que a ampliación non é necesaria porque descendeu a poboación recluída en Vigo.

EDAR E BIBLIOTECA

O goberno remitiu tamén resposta a En Marea en relación coa nova estación depuradora (EDAR). "A única resposta é que confirma a data de finalización da obra, que é o segundo semestre de 2017, incluídos os 12 meses de posta en marcha", apuntou Alexandra Fernández.

"Pero botamos de menos que se pronuncie sobre os problemas que denuncian os veciños", engadiu, e lembrou que os habitantes das inmediacións da depuradora seguen denunciando emisións de gases tóxicos e malos cheiros.

Fernández indicou que o seu grupo "vai seguir insistindo" para que a nova depuradora entre en funcionamento con todas as garantías e lembrou que o Concello, que xestionará esta infraestrutura, non pode recibir a obra "con carencias tan evidentes". "Pediremos unha partida no PGE para a mellora da contorna", engadiu.

Finalmente, e con respecto á biblioteca do Estado, indicou que, aínda que o Goberno admite ter unha petición do Concello de Vigo respecto diso, xustifica a ausencia de partidas no feito de que "non se propuxo un solar ou un edificio público" para a súa instalación, e "aconsella reconsiderar a ampliación da actual rede de bibliotecas públicas".