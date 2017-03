O PP retira a súa proposta para modificar o regulamento da Deputación

O grupo provincial do PP retirou a súa proposta para modificar o regulamento da Deputación de Lugo ante o rexeitamento que trasladaran con anterioridade ao seu debate tanto os deputados socialistas como os nacionalistas.

E é que antes do inicio da sesión, o presidente da institución provincial, Darío Campos, avanzaba o voto en contra do seu grupo ao considerar que "impor o regulamento a outros grupos" non é o "correcto".

Neste sentido tamén se pronunciaba o portavoz nacionalista Xosé Ferreiro, quen, á súa chegada, aseguraba aos medios que "este documento" debe ser aprobado "por consenso".

Pola súa banda, tamén antes de entrar á sesión plenaria, a portavoz popular, Elena Candia, defendeu que a modificación "é unha prioridade desta institución". Tamén se queixou de que se convocou este pleno coincidindo co de Sarria, dado que supuña a ausencia dun dos doce deputados do PP, en concreto de José Antonio García.

Tras a retirada da iniciativa, o presidente provincial pechou a sesión sen que se chegase a votar, polo que o PP destacou que os seus 12 deputados renuncian ao cobro das dietas correspondentes ao pleno extraordinario deste luns e criticaron a negativa de Campos a "debater a proposta na sesión ordinaria" que terá lugar este martes.