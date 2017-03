Aparece sen vida o veciño de Vigo de 67 anos desaparecido desde o sábado

O veciño do barrio vigués do Calvario que levaba desaparecido desde a tarde do sábado, Luís Domínguez Collarte, de 67 anos, foi achado sen vida nun camiño da parroquia de Bembrive. De momento descoñecense as causas do seu falecemento.



Así o comunicou este luns a Policía Nacional, que concretou que o cadáver do home apareceu nun camiño de terra veciñal no monte de Bembrive, paralelo á autoestrada que vai cara a Baiona.



De momento descoñécense as causas do falecemento, á espera de que a comisión xudicial ordene o levantamento do cadáver e a Policía Científica e o forense realicen os informes correspondentes.



Ao home déuselle por desaparecido sobre as 17,30 horas do sábado, despois de que fora ver un partido de fútbol e non regresase ao seu domicilio, situado na rúa Doutor Carracido.

Desaparecido en Vigo